AKP’ye yaz tatili yok

AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, il iletişim sorumlularının belli olmasından sonra bu hafta ilçe toplantılarına sürpriz ziyaretler gerçekleştirdi. Yaz sezonu olsa da teşkilatların her zaman canlı ve temposu yüksek şekilde çalışmaya devam edeceğini belirten Ellibeş, yerel seçim döneminin geride kaldığını, ülkenin uzun süre seçim konuşmayacağını ifade etti.

“YAZ TATİLİNİ UNUTTUK”

Ziyaretlerde konuşan Ellibeş, “Normal takvime göre önümüzde uzun süre seçim yok. Ancak seçim yok diye halkımızdan kopacak, ayrı kalacak değiliz. Bu zaten bizim partimizin kültüründe olmayan birşey. Biz seçimden seçime halkımızı hatırlayan bir parti hiçbir zaman olmadık. Aksine her zamankinden daha fazla halkımızın yanında olacak, sahada daha çok bulunacağız. Bu kapsamda il yönetimi olarak bizler yaz tatilini unuttuk. Bugünden itibaren saha çalışmalarımıza durmaksızın devam edeceğiz. AK Parti teşkilatları, her siyasi partinin örnek alacağı çalışkanlıkta bir teşkilattır. İnanıyorum ki, il yönetiminden mahalle başkanlarımıza ve sandık kurul üyelerimize kadar herkes bu tempoya iştirak edecektir” dedi. Selin BECER