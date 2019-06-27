Güzel Sanatlarda 122 öğrenci kep attı

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi'nin 2018-2019 Akademik yılı mezuniyet töreni Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde yoğun katılım ile gerçekleştirildi. Mezuniyet törenine Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nigar Pösteki’nin yanı sıra akademik ve idari personel, çok sayıda mezun öğrenciler ve aileleri katıldı. Fotoğraf, Grafik Tasarım, Heykel, Müzik, Resim, Sahne Sanatları ve Seramik bölümlerinden 122 öğrencinin mezuniyet heyecanı yaşadığı törende, öğrenciler anı belgelerini öğretim elemanlarından aldı. Tören, öğrencilerin birlikte kep atması ile sona erdi.

MİNİ KONSER VERİLDİ

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende, Müzik Bölümü tarafından hazırlanan mini konser gerçekleştirildi. Şef Öğretim Görevlisi Özgür Kement yönetimindeki konserde, solist olarak Öğretim Görevlisi Demet Pakyüz ve Müzik Bölümü öğrencilerinden Çağla Yıldız yer aldı. Konserde ayrıca Müzik Bölümü öğrencilerinden Fethi Arda Taner piyano dinletisi sundu. Açılış konuşmalarında ise Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nigar Pösteki, mezun olan öğrencilere gelecek hedeflerinde başarılar diledi. Öğrenciler adına ise Fethi Arda Taner teşekkür konuşmalarını gerçekleştirdi. Selin BECER