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TEM Otoyolu'nda korkutan TIR yangını

TEM Otoyolu Kartepe geçişinde bir TIR'ın dorsesi bilinmeyen bir sebeple yandı. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
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Olay TEM Otoyolu Kocaeli Kartepe ilçesi geçişindeki Tepe Tarla Dinlenme Tesisleri mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönünde seyir halinde olan bir TIR'ın dorsesi henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Aracının dorsesinden alevlerin yükseldiğini gören ismi öğrenilemeyen sürücü, TIR'ı emniyet şeridinde durdurarak çekici ile dorseyi birbirinden ayırdı. Bu sırada sürücünün ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri bölgeye gelerek yanan dorseye müdahale etti. Yangın nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul yönü yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapandı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından, yanan dorse çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bugün 16:29 TSİ DHA Kocaeli- Asayiş

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