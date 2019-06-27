Ünlü fast food markalarından Dünya Döner İzmit’teki ilk şubesini düzenlenen törenle hizmete açtı. Açılış dolayısıyla özel olarak hazırlanan 400 kilogram ağırlığındaki döner de müşterilere sunuldu. Dünya Döner işletmecisi Ender Ceylan, “İlk şubemizi açtık. Gelecek aylarda Gebze, Körfez ve diğer ilçelerimizde Dünya Döner markası yayılmaya devam edecek. Fiyatlarımız açılışa özel değil, her zaman aynı olacak. Dönerimizde hiçbir katkı bulunmuyor. İzmit halkı hem ucuz, hem doyurucu ve hem de kaliteli eti ucuza yiyecek” dedi.
Bugün 21:15 TSİ- Ekonomi Güncelleme: Bugün 17:21 TSİ
Dünya Döner, artık İzmit’te
Birçok ilde şubesi bulunan ünlü marka Dünya Döner, ilimizdeki ilk şubesini İzmit yürüyüş yolu üzerinde açtı. Açılış dolayısıyla 400 kiloluk özel yapım döner halka sunuldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz