Dünya Döner, artık İzmit’te

Ünlü fast food markalarından Dünya Döner İzmit’teki ilk şubesini düzenlenen törenle hizmete açtı. Açılış dolayısıyla özel olarak hazırlanan 400 kilogram ağırlığındaki döner de müşterilere sunuldu. Dünya Döner işletmecisi Ender Ceylan, “İlk şubemizi açtık. Gelecek aylarda Gebze, Körfez ve diğer ilçelerimizde Dünya Döner markası yayılmaya devam edecek. Fiyatlarımız açılışa özel değil, her zaman aynı olacak. Dönerimizde hiçbir katkı bulunmuyor. İzmit halkı hem ucuz, hem doyurucu ve hem de kaliteli eti ucuza yiyecek” dedi.