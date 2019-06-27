Edinilen bilgilere göre, İzmit Erenler Mahallesi deve Bağırtan Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda fuhuş yaptırıldığı ihbarını alan Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, belirlenen 2 adresi takip altına aldı. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde M.Ç. (36) isimli şahsın İstanbul’dan günü birlik getirdiği yabancı uyruklu kadınlara kısa süreliğine kiraladığı evlerde fuhuş yaptırdığını tespit etti. Daha önce de İzmit ilçesinin farklı noktalarında ev kiralayarak, fuhuş yaptırıldığı belirlenen M.Ç.’nin yakalanması için polis ekipleri tarafından belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Yabancı uyruklu kadınlar suçüstü yakalandı

25 Haziran tarihinde gerçekleştirilen operasyonlarda Türkmenistan uyruklu G.A. (35) suçüstü yakalanırken, Özbekistan uyruklu N.K. (35) bir ticari taksiyle kaçmaya çalıştı. Bu sırada fuhuş yapılan evlerin önünde bekleyen M.Ç. ise kendi otomobili ile kaçarak kayıplara karıştı. Ekipler tarafından takibe alınan N.K., İzmit ilçesi Kuruçeşme bölgesinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan G.A. ve N.K. isimli kadınlar, Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Operasyonda yakalanan müşteri sıfatındaki şahısların da ifadeleri alındı. Yapılan işlemlerinin ardından G.A. ve N.K. sınır dışı edilmek üzere Kocaeli İl Göç İdaresi’ne gönderilirken, ekipler M.Ç.’nin İstanbul Ümraniye’deki evine operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan şahsın kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı ortaya çıktı

Yapılan operasyonda yakalanan M.Ç. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Emniyette yapılan işlemlerinde çok sayıda fuhuştan suç kaydı olduğu belirlenen M.Ç.’nin yabancı uyruklu kadınlara silah zoruyla, tehditle ve borçlandırma yöntemi ile zorla fuhuş yaptırdığı ortaya çıktı. Kısa süreliğine kiraladığı evlerde günü birlik İstanbul’dan getirdiği kadınlara fuhuş yaptırdığı belirlenen M.Ç., işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.