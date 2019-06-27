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İşçi 1. kattan düştü!

Gölcük’te meydana gelen yüksekten düşme olayında 1 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
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Gölcük’te meydana gelen yüksekten düşme olayında 1 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgilere göre, Değirmendere’de gerçekleşen olayda bir inşaat firmasında çalışan inşaat Talip B., 1. katta çalışırken dengesini kaybederek zemine düştü. Olayı fark eden iş arkadaşlarının ihbarı sonrası olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerine yapılan Talip B., ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri iki olay hakkında inceleme başlattı.

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