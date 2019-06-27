Gölcük’te meydana gelen yüksekten düşme olayında 1 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgilere göre, Değirmendere’de gerçekleşen olayda bir inşaat firmasında çalışan inşaat Talip B., 1. katta çalışırken dengesini kaybederek zemine düştü. Olayı fark eden iş arkadaşlarının ihbarı sonrası olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerine yapılan Talip B., ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri iki olay hakkında inceleme başlattı.
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İşçi 1. kattan düştü!
Gölcük’te meydana gelen yüksekten düşme olayında 1 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz