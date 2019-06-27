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Doğan'dan Hürriyet'e gönderme!

31 Mart seçimleri sonrasında İzmit Belediye Başkanlığı görevini Nevzat Doğan’dan devralan Fatma Kaplan Hürriyet, yaptığı açıklamalar ile Doğan dönemini adeta topa tutmuştu. Doğan son yaptığı paylaşım ile Hürriyet'e göndermede bulundu.
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31 Mart seçimleri sonrasında İzmit Belediye Başkanlığı görevini Nevzat Doğan’dan devralan Fatma Kaplan Hürriyet, yaptığı açıklamalar ile Doğan dönemini adeta topa tutmuştu. O açıklamaların yankıları hala sürürken Doğan’dan sessiz kalacağını belirttiği bir açıklama gelmişti. Tatilde olan Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Hürriyet’e göndermede bulundu.

Doğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi.

“Birine çamur atmadan önce düşün ve sakın unutma; ilk önce senin ellerin kirlenecek.” (Leo Tolstoy)

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