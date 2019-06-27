EPDK, elektrik fiyatlarına yüzde 14,98 zam yapılmasına karar verdi. Zam 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.
Bugün 18:46 TSİ- Ekonomi Güncelleme: Bugün 18:52 TSİ
Elektriğe zam geldi!
EPDK, elektrik fiyatlarına yüzde 14,98 zam yapılmasına karar verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz