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Bugün 18:46 TSİ- Ekonomi G: Bugün 18:52 TSİ

Elektriğe zam geldi!

EPDK, elektrik fiyatlarına yüzde 14,98 zam yapılmasına karar verdi.
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EPDK, elektrik fiyatlarına yüzde 14,98 zam yapılmasına karar verdi. Zam 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.

Bugün 18:46 TSİ - Ekonomi

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