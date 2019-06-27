İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Ekrem İmamoğlu, mazbatasını Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'ndaki İl Seçim Kurulu'ndan aldı.
Bugün 18:57 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 18:58 TSİ
Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Ekrem İmamoğlu, mazbatasını Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'ndaki İl Seçim Kurulu'ndan aldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz