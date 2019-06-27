Kaza, akşam saatlerinde Kartepe D-100 yolu Eşme Işıklar mevkiinde meydana geldi. İzmit yönüne giden Fateh Akbaş yönetimindeki 41 RD 025 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre kavşakta 'U' dönüşü yapmaya çalıştığı sırada, karşı yönden gelen Ayhan Keskin yönetimindeki 81 FC 439 plakalı kamyon ile çarpıştı. Araçlar kazanın şiddetiyle yol kenarına savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan sürücüsü Fateh ile yanındaki eşi Hanife Akbaş, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yolda kalan araç polis ve çevredekilerin yardımıyla emniyet şeridine çekildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Kamyonla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü ve eşi yaralandı
Kartepe'de D-100 yolunda, kamyon ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü ile eşi yaralandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz