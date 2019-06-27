Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 23:09 TSİ- Asayiş G: Bugün 23:10 TSİ

Kamyonla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü ve eşi yaralandı

Kartepe'de D-100 yolunda, kamyon ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü ile eşi yaralandı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kaza, akşam saatlerinde Kartepe D-100 yolu Eşme Işıklar mevkiinde meydana geldi. İzmit yönüne giden Fateh Akbaş yönetimindeki 41 RD 025 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre kavşakta 'U' dönüşü yapmaya çalıştığı sırada, karşı yönden gelen Ayhan Keskin yönetimindeki 81 FC 439 plakalı kamyon ile çarpıştı. Araçlar kazanın şiddetiyle yol kenarına savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan sürücüsü Fateh ile yanındaki eşi Hanife Akbaş, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yolda kalan araç polis ve çevredekilerin yardımıyla emniyet şeridine çekildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bugün 23:09 TSİ DHA Kocaeli- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Kocaelili aile tatil yolunda kaza yaptı: 2 ölü, 3 yaralı mask
Kocaelili aile tatil yolunda kaza yaptı: 2 ölü, 3 yaralı
Yanarak yaralanmıştı, acı haber geldi! mask
Yanarak yaralanmıştı, acı haber geldi!
LGS sınavından düşük not aldığı için intihar eden çocuk toprağa verildi mask
LGS sınavından düşük not aldığı için intihar eden çocuk toprağa verildi
LGS sonucu ölüm getirdi! mask
LGS sonucu ölüm getirdi!
TEM Otoyolu'nda otomobilin çarpıp kaçtığı Suriyeli öldü mask
TEM Otoyolu'nda otomobilin çarpıp kaçtığı Suriyeli öldü
Evinde ölü bulundu! mask
Evinde ölü bulundu!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Kocaeli'de 195 firma eleman alacak mask
Kocaeli'de 195 firma eleman alacak
Kocaelili aile tatil yolunda kaza yaptı: 2 ölü, 3 yaralı mask
Kocaelili aile tatil yolunda kaza yaptı: 2 ölü, 3 yaralı
Kocaelili başpehlivan Tanju Gemici, Gebze'deki güreşte dışlandı mask
Kocaelili başpehlivan Tanju Gemici, Gebze'deki güreşte dışlandı
92 oy alan bağımsız aday İstanbul’daki sonuca itiraz etti! mask
92 oy alan bağımsız aday İstanbul’daki sonuca itiraz etti!
Şevki Yılmaz'ın damadı müdür oldu mask
Şevki Yılmaz'ın damadı müdür oldu
İşte Kocaeli'nin altın çocukları mask
İşte Kocaeli'nin altın çocukları

GALERİ

Sabah 4'te geldiler, 60 saniyede çıktılar! 80 bin liralık dev soygun mask
Sabah 4'te geldiler, 60 saniyede çıktılar! 80 bin liralık dev soygun
Eskihisar feribot iskelesi yolunda kaza: 2 yaralı mask
Eskihisar feribot iskelesi yolunda kaza: 2 yaralı
Feci kazada hayatını kaybeden anne ve kızı son yolculuğuna uğurlandı mask
Feci kazada hayatını kaybeden anne ve kızı son yolculuğuna uğurlandı
Ballıkayalar Tabiat Parkı doğa tutkunlarının vazgeçilmez adresi oldu mask
Ballıkayalar Tabiat Parkı doğa tutkunlarının vazgeçilmez adresi oldu
Kocaeli'nin zenginlikleri Kanal 7 ekranlarında mask
Kocaeli'nin zenginlikleri Kanal 7 ekranlarında
Hünkar’da huzura Ali Gürbüz çıktı!.. mask
Hünkar’da huzura Ali Gürbüz çıktı!..
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL