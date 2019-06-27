TFF Yönetim Kurulu, Spor Toto Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun Cemil Usta Sezonu olarak oynanmasına karar verdi.
Bugün 23:13 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 23:14 TSİ
Süper Lig'de Cemil Usta Sezonu
TFF Yönetim Kurulu, Spor Toto Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun Cemil Usta Sezonu olarak oynanmasına karar verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz