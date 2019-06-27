Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde kontrol ettiği bölgeden, 10 numaralı Gözlem Noktamıza bugün kasıtlı olduğu değerlendirilen top/havan atışları ile saldırılar gerçekleştirilmiştir. Saldırılarda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır" ifadelerine yer verdildi.
Bugün 23:21 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 23:23 TSİ
1 askerimiz şehit, 3 yaralı
Esed'e bağlı rejim güçleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib'deki 10 No'lu gözlem noktasını hedef aldı. Saldırıda 1 askerimiz şehit oldu, 3 askerimiz de yaralandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz