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Yeni partinin kuruluş tarihi açıklandı

Ali Babacan ve Abdullah Gül'ün sonbaharda yeni bir parti kuracağı iddia edildi.
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AKP'den ayrılarak yeni bir oluşum içine girmeyi hedefledikleri söylenen Ali Babacan ve Abdullah Gül'ün sonbaharda yeni bir parti kuracağı iddia edildi. Londra merkezli haber ajansı Reuters'a konuşan Babacan'ın danışmanlarından biri "Babacan ve Gül büyük bir ihtimalle sonbaharda parti kuracaklar." açıklamasında bulundu. Habere göre çalışmaların altı ay önce başladığı ancak yerel seçimlerde AKP'ye desteğin düşmesiyle beraber hızlandığı belirtildi.

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Yorumlar

(4)
04

Cafer Güneş - Rte ile görüşüp yeni parti kurmak için icazet almaları danışıklı dövüş olduğu ayan beyan ortaya koydu.oysaki çoğu kesim bu insanlardan çok umutluydu.

Yanıtla . 0Beğen 28 Haziran 11:36
03

Şener saygılı - Allah sizlerin belasını versin ulan milletin aklı ile oynamayın yeter artık akepe genel başkanı ile diz dize baş başasınız sonrada yeni paryi diyorsunuz yuh size kurun kurun yanınıza ilk gelecek olanlar belli çıkarları doğrultusunda vatanı satacak olanlar sizinle daha sonrada temiz parti genel başkanı teyyap gelir yanınıza

Yanıtla . 0Beğen 28 Haziran 10:44
02

izmitli - Bu abdullah gül değilmiydi TC yi kaldıran

Yanıtla . 0Beğen 28 Haziran 09:54
01

Fethiye - Yeni parti akp nin şubesi olacak yermiyiz bunları akp ye destek partisi olsun adı :))

Yanıtla . 4Beğen 28 Haziran 09:14
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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