Yeni partinin kuruluş tarihi açıklandı

AKP'den ayrılarak yeni bir oluşum içine girmeyi hedefledikleri söylenen Ali Babacan ve Abdullah Gül'ün sonbaharda yeni bir parti kuracağı iddia edildi. Londra merkezli haber ajansı Reuters'a konuşan Babacan'ın danışmanlarından biri "Babacan ve Gül büyük bir ihtimalle sonbaharda parti kuracaklar." açıklamasında bulundu. Habere göre çalışmaların altı ay önce başladığı ancak yerel seçimlerde AKP'ye desteğin düşmesiyle beraber hızlandığı belirtildi.