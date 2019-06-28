AKP'den ayrılarak yeni bir oluşum içine girmeyi hedefledikleri söylenen Ali Babacan ve Abdullah Gül'ün sonbaharda yeni bir parti kuracağı iddia edildi. Londra merkezli haber ajansı Reuters'a konuşan Babacan'ın danışmanlarından biri "Babacan ve Gül büyük bir ihtimalle sonbaharda parti kuracaklar." açıklamasında bulundu. Habere göre çalışmaların altı ay önce başladığı ancak yerel seçimlerde AKP'ye desteğin düşmesiyle beraber hızlandığı belirtildi.
Bugün 09:06 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 11:16 TSİ
Yeni partinin kuruluş tarihi açıklandı
Ali Babacan ve Abdullah Gül'ün sonbaharda yeni bir parti kuracağı iddia edildi.
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Yorumlar
(4 )
Cafer Güneş - Rte ile görüşüp yeni parti kurmak için icazet almaları danışıklı dövüş olduğu ayan beyan ortaya koydu.oysaki çoğu kesim bu insanlardan çok umutluydu.
Şener saygılı - Allah sizlerin belasını versin ulan milletin aklı ile oynamayın yeter artık akepe genel başkanı ile diz dize baş başasınız sonrada yeni paryi diyorsunuz yuh size kurun kurun yanınıza ilk gelecek olanlar belli çıkarları doğrultusunda vatanı satacak olanlar sizinle daha sonrada temiz parti genel başkanı teyyap gelir yanınıza
izmitli - Bu abdullah gül değilmiydi TC yi kaldıran
Fethiye - Yeni parti akp nin şubesi olacak yermiyiz bunları akp ye destek partisi olsun adı :))
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