DTO, Kabotaj Bayramını dolu dolu kutlayacak

İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi, haziran ayı meclis toplantısında yaklaşmakta olan 1 Temmuz Kabotaj Bayramı ağırlıklı olarak ele alındı. Kutlama programı belirlendi. Haziran ayı meclis toplantısı, Meclis Başkanı Kürşat Bal başkanlığında gerçekleştirildi. Vedat Doğusel başkanlığındaki yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri, üyeler ve Kocaeli denizcileri toplantıda hazır bulundu. Meclis toplantısında, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nda ‘Kocaeli Denizcilik Şenliği’ adı altında gerçekleştirilecek etkinlikler üyelerle paylaşıldı, detaylarıyla aktarıldı. Denizcilik Bayramı'nın önemine vurgu yapan Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel, tüm üyeleri yapılacak etkinliklere davet etti.

PROGRAM AKIŞI

Kabotaj Bayramı kutlamaları hafta boyunca devam ederken ilçelerde gün gün, saat saat program akışı şu şekilde oluştu.

30 Haziran

*Kandıra Kefken Balıkçı Barınağı’nda resmi tören-16.30

*Kefken Alya Otel’de Kandıra Kaymakamlığı İlçe Protokol Yemeği-19.30

1 Temmuz

*İzmit Kültür Tepesi’nde resmi tören-09.00.

*Yalova’da resmi tören 12.00. Etkinlikler 17.30. Protokol yemeği-20.00

*Karamürsel Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Kupası Yelken Yarışları-12.00

*Karamürsel Alp Anıt Mezarlığı Ziyareti-15.00

2 Temmuz

*41 Burda AVM- Gemi Maketi ve Fotoğraf Sergisi açılışı-12.00

*İzmit Gayret Gemi Müzesi ve Hızır Reis Denizaltı Gezisi-14.30

*Yarımca Körfez Kıyı Temizliği-18.00

3 Temmuz

*SEKA Park Pancar Motorları Yarışması-11.00

*SEKA Park Olta Balıkçılığı Yarışması-16.00

*İzmit Marina Mehtap Turu-19.30

4 Temmuz

*Başiskele Wellborn Hotel Kabotaj Bayramı Gala Yemeği-20.00

5 Temmuz

*İzmit Yelken Kulübü Kürek Sprint Yarışı-09.00

*Hereke Kabotaj Bayramı Şenlikleri-18.00

*Gölcük Belediyesi Değirmendere Sahili Plaj Futbolu-19.00

6 Temmuz

* KARSAD-Karamürsel Sualtı Sporları Kulübü Derneği’nde etkinlik-10.00

*Gölcük Belediyesi Değirmendere Sahili Plaj Futbolu-13.00

7 Temmuz

*Gölcük Belediyesi Değirmendere Sahili Plaj Futbolu Ödül Töreni-22.00