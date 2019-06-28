İlimizin iki genç ve başarılı basketbol antrenörü Emrah Özcan ile Burak Kaya, İzmir’de sporcularına çok zorlu bir kamp yaptırdı. 5 gün süren kampta geleceğin 12 dev adamları İzmit’e zımba gibi dönerken 5 günlük süreci “Yok böyle kamp” diyerek yorumladı.

YOĞUN TALEP VARDI

24-28 Haziran tarihleri arsında arasında Hanibal Basketbol ve B&E Basketball Skills Clinic ortaklığı ile sporcu gelişim kampı İzmir Özdere’de sona erdi. Kocaeli Basket Spor Kulübü Antrenörü Emrah Özcan ile Hanibal Basketbol Spor Kulübü Genel Koordinatörü Burak Kaya’nın düzenlediği kampa 30 sporcu katılırken, yoğun talep nedeni ile birçok sporcuya teşekkür edildi.

BASKETBOL BOLU 5 GÜN

Bir birinden yetenekli basketbolcular 5 günlük kampta çok zorlu antrenmanları geride bıraktı. Sabahın erken saatlerinden akşamın geç saatlerine kadar basketbol dolu günleri bırakan sporcular zaman zaman havuza girip hem serinledi hem de eğlendi. İzmir Özdere’de bulunan Maksima Paradise Otel’deki kampta organizatör ve basketbol antrenörü Cenk Dumlupınar, kamp kafilesi ile yakından ilgilendi.

SABAH 6’DAN GECE 23.00’E KADAR

Antrenör Burak Kaya kamp ile ilgili olarak gazetemize şu açıklamaları yaptı:Alışılmışın dışında bir kamp hedefledik bu hedefler doğrultusunda çalıştık. Sporcularımıza sabah 6.00-akşam 23.00 saatleri arasında yoğun bir eğitim ve eğlence programı uygulandı. Kamp içeriğimiz günde 2 antrenman, 1 maç, 1de ders şeklinde gerçekleşti.

ÇOK YARARLI OLDU

Basketbol teknikleri ve basketbolda takım olmak, başarıya ulaşmak ile ilgili slayt sunumları sporcularımıza hayli faydalı oldu. Sabah kondisyon antrenmanı, öğlen top antrenman, akşam da maç ve teorik ders olarak günlerimizi tamamladık. Denizli Merkez Efendi ve İzmir Menderes Belediye ile hazırlık maçları yaparak eksiklerimizi gördük. Çok yararlı bir kamp olduğunu düşünüyorum. Sporcularımıza özverili çalışmalarından ötürü teşekkür ediyorum. Erdem ÖVÜÇ