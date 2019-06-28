Karamürsel’den Juventus’a inanılmaz bir Başarı Öyküsü

Juventus, Karamürselli Merih Demiral’ı 15 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattı. İtalyan devi, Alanyaspor'dan Sassuolo'ya giden 21 yaşındaki savunmacı için belirlenen 15 milyon Euro’luk serbest kalma bedelini öderken gelecek adına önemli bir kazanç elde ettiğinin de farkındaydı.

SASSUOLO, MERİH’TEN 8 MİLYON EURO KAZANDI

İspanya takımlarından Atletico Madrid, Merih için 25 milyon Euro teklif etmesine karşın Juventus, Ocak ayında Sassuolo ile yaptığı anlaşmadaki önceliği kullanarak mutlu sona ulaştı.İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo, Merih Demiral’ı Alanyaspor’dan 7 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmış ve bu transferden 8 milyon Euro kazanç elde etti.

RONALDO İLE AYNI TAKIMDA

Juventus, Merih’in Sassuolo sözleşmesine “İtalya için ilk alan takım” opsiyonu koydurduğu için transferi Juventus’a gerçekleşti. Merih önümüzdeki sezon Dünya’nın en iyi futbolcusu olarak gösterilen Cristiano Ronaldo ile aynı takımda forma giyecek. Öte yandan Ronaldo’nun Juventus yönetimine James Rodrigez’in transfer edilmesini özellikle istiyor. Erdem ÖVÜÇ