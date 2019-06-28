Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 09:59 TSİ- Spor G: Bugün 10:12 TSİ

Karamürsel’den Juventus’a inanılmaz bir Başarı Öyküsü

Juventus, Karamürselli Merih Demiral’ı 15 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattı.
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Juventus, Karamürselli Merih Demiral’ı 15 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattı. İtalyan devi, Alanyaspor'dan Sassuolo'ya giden 21 yaşındaki savunmacı için belirlenen 15 milyon Euro’luk serbest kalma bedelini öderken gelecek adına önemli bir kazanç elde ettiğinin de farkındaydı.

SASSUOLO, MERİH’TEN 8 MİLYON EURO KAZANDI

İspanya takımlarından Atletico Madrid, Merih için 25 milyon Euro teklif etmesine karşın Juventus, Ocak ayında Sassuolo ile yaptığı anlaşmadaki önceliği kullanarak mutlu sona ulaştı.İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo, Merih Demiral’ı Alanyaspor’dan 7 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmış ve bu transferden 8 milyon Euro kazanç elde etti.

RONALDO İLE AYNI TAKIMDA

Juventus, Merih’in Sassuolo sözleşmesine “İtalya için ilk alan takım” opsiyonu koydurduğu için transferi Juventus’a gerçekleşti. Merih önümüzdeki sezon Dünya’nın en iyi futbolcusu olarak gösterilen Cristiano Ronaldo ile aynı takımda forma giyecek. Öte yandan Ronaldo’nun Juventus yönetimine James Rodrigez’in transfer edilmesini özellikle istiyor. Erdem ÖVÜÇ

Bugün 09:59 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Kocaelispor’da yeni kulüp müdürü… mask
Kocaelispor’da yeni kulüp müdürü…
Engin Korukır: Gerçekçiyim, kimseye hayal satmam! mask
Engin Korukır: Gerçekçiyim, kimseye hayal satmam!
Ordu ile Yeni Ordu birleşiyor! mask
Ordu ile Yeni Ordu birleşiyor!
Başkan Akkuzu: Yeniden ses getireceğiz mask
Başkan Akkuzu: Yeniden ses getireceğiz
Yenişehirspor, Akkuzu ile devam ediyor mask
Yenişehirspor, Akkuzu ile devam ediyor
Kiraz’ın adı da var tadı da! mask
Kiraz’ın adı da var tadı da!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
İşte Kocaeli'nin altın çocukları mask
İşte Kocaeli'nin altın çocukları
Kocaelili aile tatil yolunda kaza yaptı: 2 ölü, 3 yaralı mask
Kocaelili aile tatil yolunda kaza yaptı: 2 ölü, 3 yaralı
92 oy alan bağımsız aday İstanbul’daki sonuca itiraz etti! mask
92 oy alan bağımsız aday İstanbul’daki sonuca itiraz etti!
Kocaeli'de zam talebi gündemde mask
Kocaeli'de zam talebi gündemde
Şevki Yılmaz'ın damadı müdür oldu mask
Şevki Yılmaz'ın damadı müdür oldu
İşte Ali Babacan'ın ekibindeki Kocaelili.. mask
İşte Ali Babacan'ın ekibindeki Kocaelili..

GALERİ

İzmit’in bayramı kutlu olsun mask
İzmit’in bayramı kutlu olsun
Sabah 4'te geldiler, 60 saniyede çıktılar! 80 bin liralık dev soygun mask
Sabah 4'te geldiler, 60 saniyede çıktılar! 80 bin liralık dev soygun
Eskihisar feribot iskelesi yolunda kaza: 2 yaralı mask
Eskihisar feribot iskelesi yolunda kaza: 2 yaralı
Feci kazada hayatını kaybeden anne ve kızı son yolculuğuna uğurlandı mask
Feci kazada hayatını kaybeden anne ve kızı son yolculuğuna uğurlandı
Ballıkayalar Tabiat Parkı doğa tutkunlarının vazgeçilmez adresi oldu mask
Ballıkayalar Tabiat Parkı doğa tutkunlarının vazgeçilmez adresi oldu
Kocaeli'nin zenginlikleri Kanal 7 ekranlarında mask
Kocaeli'nin zenginlikleri Kanal 7 ekranlarında
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL