Darıcalı atletler Bursa’da esti

Türkiye U-20 ve U-23 Atletizm Şampiyonası, 700’e yakın atletin katılımıyla Bursa’da sona erdi. İki gün süren şampiyonada atletler Balkan U-20 Şampiyonası ve Avrupa şampiyonalarında ülkemizi temsil etmek için ter dökerken, Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcularından Ömer Amaçtan, 3000 metreyi 8 dakika 24 saniye koşarak şampiyon oldu.

HER ŞEY YOLUNDA

Başarılı sporcu bu derecesiyle Temmuz ayında yapılacak olan U-20 Avrupa Gençler barajını geçerek ülkemizi temsil etme hakkını kazandı. Aynı yarışmada Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcularından İslam Taşcı ikinci, Sebi Bahar ise 3. oldu. Kurulduğu günden bugüne ulusal ve uluslararası yarışmalarda birçok önemli başarılar elde eden Darıca kulübü sporcularından Ramazan Barbaros ise 23 Haziran’da Bursa’da gerçekleşen Federasyon deneme yarışmalarında birinci olmuştu.