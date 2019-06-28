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Ordu ile Yeni Ordu birleşiyor!

Türk futbolu kan kaybetmeye, tarihi kulüpler bir bir tarihten silinmeye devam ediyor.
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Türk futbolu kan kaybetmeye, tarihi kulüpler bir bir tarihten silinmeye devam ediyor. Orduspor Kulübü de çok zorlu günler geçiren kulüplerden birisi. 6 yıl önce Hector Cuper’i takımın başına getiren ancak anlamsız harcamaların ardından adeta uçurumdan yuvarlanan Orduspor, mahalli liglerde yoluna devam ediyor.

AÇIKLAMA YAPILDI

3. Lig’de varlığını sürdüren Yeni Orduspor Kulübü ise kritik bir açıklama yaptı ve "Orduspor ve Yeni Orduspor olarak fiilen “Tek çatı” altında birleşmenin esasları ve ayrıntıları konusunda sürecin tarafları olarak bir araya gelmek suretiyle tamamen mutabakata varılmıştır” denildi.

GERİ GETİRMEYECEK

Konunun taraftar liderleri tarafından da olumlu karşılandığı belirtildi. Ancak gerçek olan şu ki, hiçbir birleşme, hiçbir ortaklık geçmişi, tarihi ve efsaneyi “Gerçek” manada geri getirmeyecek. Bu bakımdan Ordulular içi buruk bir şekilde bu birleşmeye saygı duymak zorunda olduklarının farkında.

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