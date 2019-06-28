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Başkan Büyükakın: Metro inşaatı devam ediyor

Başkan Büyükakın, Gebze ve bölgesinin en prestijli vizyon projesi Metro çalışmalarını yerinde denetledi. Büyükakın, “Çalışmalar planladığı gibi devam ediyor, durma veya aksama gibi bir durum söz konusu değildir” dedi.
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Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gebze ilçesi ve bölgenin en prestijli projesi metro çalışmalarını yerinde denetledi. İlk olarak Gebze Organize Sanayi bölgesindeki depo alanında inceleme gerçekleştiren Başkan Büyükakın, daha sonra Gebze Kent Meydanı’nda çalışmaların geldiği son durumu yerinde gördü. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve AK Parti İlçe Başkanı İrfan Ayar’ın da yer aldığı inceleme sonrası bir açıklama yapan Başkan Büyükakın, “Metro inşaatı planlanan şekilde devam ediyor. Durma veya aksama gibi bir durum söz konusu değildir. İnşallah önümüzdeki süreçte Gebze’nin en prestijli vizyon projesi metro olacak” açıklamasını yaptı.

ÇEVRE ESNAFIMIZIN DA KOŞULLARINI İYİLEŞTİRECEĞİZ”

Gebze Kent Meydanı’ndaki istasyon yapım çalışmalarını denetledikten sonra bir açıklama yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Gebze Belediye Başkanımız, ilçe başkanımız ve teknik arkadaşlarımızla inşaat çalışmalarını yerinde inceledik. Aynı zamanda çevreyi de dolaşarak inşaatın yapımı aşamasında gerek trafik düzeni gerekse iş güvenliği tedbirleri açısından vatandaşımızı ve esnafımızı etkileyen olumsuz bir durumun olup olmadığını bizzat sorduk. Esnafımızın bazı fikirleri ve önerileri oldu, hızlı bir şekilde değerlendirmeye aldık, gerekeni yapacağımızı da ifade ettik. İnsanımızın çevre esnafına daha rahat ulaşmasına olanak sağlayacak bazı önlemler alacağız. Bu sayede çevre esnafımızın da koşullarını iyileştireceğiz” diye konuştu.

GEBZE’NİN EN PRESTİJLİ VİZYON PROJESİ OLACAK”

Gebze Kent Meydanı’ndaki çalışmaların olabilecek en hızlı şekilde devam ettiğini açıklamasında belirten Başkan Büyükakın, “Kent merkezindeki istasyon çalışmamızda şu an itibariyle 17 metreye inildi. Aslında 52 metreye kadar inilenecek. Dolayısıyla inşaatın güvenliği açısından çok önemli tedbirler alıyoruz. Her safada adım adım ilerliyoruz. Zaman zaman bu önlemler nedeniyle inşaat bir iş planı çerçevesinde ilerlemektedir. Kent meydanındaki bu inşaat çalışması ekiplerimizin ve şantiye çalışanlarımızın gayretleriyle devam etmektedir. Metro inşaatımızın çalışmaları devam ederken, kulağımıza Metro inşaatı durdu gibi ifadeler ve değerlendirmeler gelmektedir. Bunun gerçeklikle ilgisi yoktur. Dolayısıyla vatandaşlarımızın asla endişesi olmasın. Metro inşaatı devam ediyor, inşallah önümüzdeki süreçte de Gebze’nin en prestijli vizyon projesi olacak” açıklamasını yaptı.

ESNAFLARIN ÇAY DAVETİNİ KIRMADI, BOL BOL SOHBET ETTİ”

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay ve teknik ekibin yanı sıra metro projesini üstlenen firmanın şantiye çalışanlarıyla şeflerinin de hazır bulunduğu incelemede gerekli sunumlar ve bilgileri alan Başkan Büyükakın, iş güvenliğinin önemine de değinmeyi ihmal etmedi. Darıca-Gebze arasında yapılacak yüksek teknolojili, sürücüsüz, ekonomik, güvenli, esnek, geliştirebilir olarak tasarlanan Gebze OSB – Darıca Sahil Hattı’nın Gebze Kent Meydanı’nda ki çalışmalarını da yerinde gören ve esnafları ziyaret ederek görüş alışverişi yapan Başkan Büyükakın, esnafların işlerinde aksama oluşmaması için bir dizi yeni önlemlerin alınacağını bir kez daha esnaflara ifade etti. Esnafların çay davetini kırmayan, samimi bir şekilde sohbet eden Başkan Büyükakın, Gebzelilerin kendisine gösterdiği ilgi için de ayrıca teşekkür etti. Başkan Büyükakın, metro projesinin kent meydanı ayağındaki gelinen son noktayı proje taslakları üzerinde esnaflara aktarmayı da ihmal etmedi.

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Yorumlar

(1)
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Kemal - Alooo.... kandıra ölüm yolu ne oldu tahir hoca 2015 senesinde temelini atmıştın....!!!

Yanıtla . 0Beğen 28 Haziran 11:50

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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