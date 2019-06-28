Hürriyet’ten duraklarda bekleyenlere çay poğaça

Belediye başkan adaylığında başlattığı geleneği bozmayan Başkan Hürriyet, sabah erken saatlerde Turan Güneş Caddesi Bekirdere mevkiinde otobüs duraklarındaki vatandaşları ziyaret etti. Hürriyet’e birim müdürleri de eşlik etti.
VATANDAŞ MUTLU
Duraklarda gencinden, yaşlısına, kadınından erkeğine tüm vatandaşlarla kucaklaşıp, hayırlı sabahlar dileğinde bulunan Hürriyet’in bu davranışı vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. Durakta araç beklerken Başkan Hürriyet’in çay ve poğaça ikramıyla karşılaşan vatandaşlar “ halkla iç içe bir belediye başkanımız olduğu için çok şanslıyız. Başkanımızın İzmit’e güzel hizmetler yapacağına inancımız sonsuz” şeklinde konuştular.
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Yorumlar
(3 )
Ayhan - memleket düzeldi
Çöpçü - halkın başkanı
Mackali - Fatma hanım yapacak iş bulamadı pasta dağıtmaya başladı
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