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Hürriyet’ten duraklarda bekleyenlere çay poğaça

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, işe gitmek için duraklarda isçi servisi ve otobüs bekleyen bekleyen vatandaşlara poğaça ve çay ikram etti.
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Belediye başkan adaylığında başlattığı geleneği bozmayan Başkan Hürriyet, sabah erken saatlerde Turan Güneş Caddesi Bekirdere mevkiinde otobüs duraklarındaki vatandaşları ziyaret etti. Hürriyet’e birim müdürleri de eşlik etti.

VATANDAŞ MUTLU

Duraklarda gencinden, yaşlısına, kadınından erkeğine tüm vatandaşlarla kucaklaşıp, hayırlı sabahlar dileğinde bulunan Hürriyet’in bu davranışı vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. Durakta araç beklerken Başkan Hürriyet’in çay ve poğaça ikramıyla karşılaşan vatandaşlar “ halkla iç içe bir belediye başkanımız olduğu için çok şanslıyız. Başkanımızın İzmit’e güzel hizmetler yapacağına inancımız sonsuz” şeklinde konuştular.

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Yorumlar

(3)
02

Çöpçü - halkın başkanı

Yanıtla . 0Beğen 28 Haziran 11:47
01

Mackali - Fatma hanım yapacak iş bulamadı pasta dağıtmaya başladı

Yanıtla . 2Beğen 28 Haziran 11:33
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