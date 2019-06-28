Gurbette kalbine yenildi

Alınan bilgilere göre, ailesi ve çevresi Körfez Çamlıtepe Mahallesi'nde ikamet eden, Almanya'da yaşayan Ömer Aygün (55) geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. 2 çocuk babası olduğu belirtilen Ömer Aygün'ün cenazesi Almanya'dan ailesinin ve çocuklarının ikamet etmiş olduğu Körfez’e getirilerek toprağa verilecek.