Alınan bilgilere göre, ailesi ve çevresi Körfez Çamlıtepe Mahallesi'nde ikamet eden, Almanya'da yaşayan Ömer Aygün (55) geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. 2 çocuk babası olduğu belirtilen Ömer Aygün'ün cenazesi Almanya'dan ailesinin ve çocuklarının ikamet etmiş olduğu Körfez’e getirilerek toprağa verilecek.
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Gurbette kalbine yenildi
Almanya’da yaşayan aslen Körfezli olan Ömer Aygün, geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz