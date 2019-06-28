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Kiraz’ın adı da var tadı da!

Bu yıl 8.’sinin organize edildiği Altın Kiraz Dostluk Çim Halı Futbol Turnuvası’nda güçlü takımlar farklarını ortaya ilk maç itibari ile koymaya başladı.
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Turnuvanın iddialı iki takımı Özel Kumlu Sürücü Kursu ile Kocaeli TÜFAD, Körfez Gençlerbirliği Tesisleri’nde kozlarını paylaştı. Kumlu Sürücü Kursu maça Ufuk Şeker, Hakan Temel, Ferhat Aydın, Soner Soylu, Ali Çevik, Ender Akoğlu ve Bülent Kurt ilk 7’si ile başlarken, Kocaeli TÜFAD ise maça Ramazan Özdamar, Hasan Furuncu, Cengiz Furuncu, Burak Arslan, Emin Erol, Ümit Serter Keskin ve Serkan Kansoy ile başladı. Müthiş bir çekişme içerisinde geçen 5-5 biterken, maçları izleyenler futbola doydu. TÜFAD’ın golleri Emin Erol (3) ve Serkan Kansoy’dan (2) gelirken, Kumlu adına goller Soner (2), Bülent (2) ve Ender’den geldi.

RECEP SERKAN’DAN GOL ŞOV!

Günün diğer maçında İzmit Rotary Kulübü ile şampiyonluk adayı takımlardan Hüner Teknik karşılaştı. Rotary Kulübü maça Mustafa Enez, İbrahim Menkara, İdris Zengin, Serkan Üstün, Mehmet Gülsoy, Fatih Çelik ve Davut Çelik ile başlarken, Hüner Teknik ise maça Enis Şahin, Aydın Taşkın, Sabri Kuvancı, Murat Tiraki, İbrahim Yılmaz, Serhat Kocakayalar ve Recep Serkan Çetintaş ile başladı. Karşılaşmanın başından sonuna kadar üstün bir futbol ortaya koyan Hüner Teknik rakibini 13-2 mağlup ederken golleri Recep Serkan (8), Aydın (3), Sabri (2) ve Murat attı. Rotary’nin sayıları ise Mehmet ve Davut’tan geldi.

İzmit Rotary Kulübü

Kocaeli TÜFAD

Özel Kumlu Sürücü Kursu

Bugün 10:41 TSİ - Spor

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