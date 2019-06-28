Yenişehirspor, Akkuzu ile devam ediyor

İlimizin altyapısıyla dikkat çeken kulüplerinden Kocaeli Yenişehirspor Kulübü , olağan genel kurulunu gerçekleştirdi. 57 üyeden 33 üyenin kabulünü alan ve tek listeyi divana sunan kurucu başkan Erdoğan Akkuzu dördüncü kez başkanlığa devam etme hakkı aldı.

10. YILINA GİRİYOR

2010 yılında kurucu başkan Erdoğan Akkuzu ve yönetimi tarafından kurulan, nüfus olarak kalabalık bir mahalleyi temsil eden Kocaeli Yenişehirspor Kulübü 8 yılda amatör futbola damga vurmuştu. Amatör Süper Lig'de başarılı olarak BAL kapısının eşiğinden dönen, 5 sezon önce U-15 takımıyla Türkiye Şampiyonasında ses getiren Mavi-Yeşil-Siyahlılar geçtiğimiz sezon A takım düzeyinde Süper Lig, ardından 1. Amatör Lig’e veda etmişti.

TEK LİSTE SUNULDU

Yenişehirspor’da yönetim kurulu geçtiğimiz günlerde kongre kararı almıştı. Mevcut Başkan Erdoğan Akkuzu’nun yeniden aday olduğu genel kurul Yenişehir Mahallesi Banu Sokak No:34’te bulunan tesislerde gerçekleşti. 57 üyesi bulunan Yeşil-Siyahlı ekipte genel kurulda tek liste ile seçime geçildi. Kulüp lokalinde gerçekleşen kongrede divan başkanlığını İsmail Gündaş, katiplikleri Cumhur Kahraman ve Erol Eren yaptı. İstiklal Marşı’nın okunması faaliyet raporu, gelir-gider ibrası sonrası yeni yönetim ile denetim kurulları açık oylama sonucu belirlendi ve Akkuzu’ya bir kez daha göreve devam etme hakkı tanındı.

KOCAELİ YENİŞEHİRSPOR KULÜBÜ

YÖNETİM KURULU (ASİL)

Erdoğan Akkuzu (Başkan)

Rıfat Aslan

Yavuz Acar

Seçkin Karakoyun

Murat Sözer

Muhammet Budak

Erol Eren

YÖNETİM KURULU (YEDEK)

Hasan Ayaz

Ali Kırkağaç

Sinan Aladağ

Erkan Tokdemir

Soner Yaşa

Utku Gürses

Erdi Kaya

DENETİM KURULU (ASİL)

Cumhur Kahraman

Savaş Karakoyun

Savaş Sözer

DENETİM KURULU (YEDEK)

Aziz Bakır

Yüksel Yıldız

İbrahim Oskan