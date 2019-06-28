Uğur Koştur'un acı günü!

İzmit'te geniş bir kesim tarafından tanınan, İzmit Belediyesi Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Koştur'un babaannesi Halise Koştur vefat etti. Uğur Koştur üzücü haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Merhume Halise Koştur'un cenazesi bugün (Cuma) ikindi namazına müteakip Şirintepe Orhangazi Camii'nden kaldırılacak Asri mezarlığa defnedilecek. Kocaeli Gazetesi olarak merhumeye Allah'tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.