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Başkan Akkuzu: Yeniden ses getireceğiz

4. Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştiren Kocaeli Yenişehir Spor Kulübü'nde göreve devam eden Başkan Erdoğan Akkuzu kongreye katılanlara teşekkür ederken yeni sezona genç bir yönetim kurulu ile altyapılarda güçlü gençlere önem veren bir kulüp olacaklarını belirterek bu konuda ısrarlı olduklarını söyledi.
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4. Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştiren Kocaeli Yenişehir Spor Kulübü'nde göreve devam eden Başkan Erdoğan Akkuzu kongreye katılanlara teşekkür ederken yeni sezona genç bir yönetim kurulu ile altyapılarda güçlü gençlere önem veren bir kulüp olacaklarını belirterek bu konuda ısrarlı olduklarını söyledi.

TEŞEKKÜR ETTİ

Kocaeli Yenişehirspor ile 4. dönemine giren başkan Erdoğan Akkuzu yeni sezon planlarını şu şekilde aktardı: Kongreye ilgi gösteren tüm üyelerimiz ve mahalle halkımıza, 9 yıldır görev yaptığım Yenişehirspor Kulüp Başkanlığı çerçevesinde desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum.

EN 2 TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU

Kulüp olarak ilk hedefimiz altyapı ve gençlerimize önem vermek. Yönetim listemizi de gençleştirdik. A takım düzeyinde genç bir ekip kurarak genç yönetim ve genç bir ekip ile mücadele etmek istiyoruz. Kulübümüzü mahalle halkı ve esnafıyla kaynaştırıp alt yapılarımızda en az 2 kategori ile Türkiye Şampiyonalarına katılmak istiyoruz.

YENİ BRANŞLAR

2010 yılından bu yana futbol adına altyapı ve A takım bünyesinde iz bırakıyoruz. Yenişehispor, yeni sezonla birlikte yeni branşlara da yöneliyoruz. Yaz ve kış döneminde altyapı sorumluları Utku Gürses ve Necdet Eski nezaretinde futbol okulu çalışmalarını yürütecek,ayrıca atletizm ve tenis alanında da faaliyetlere başlıyoruz.

KOORDİNATÖR RAMAZAN YILDIZ

2.Amatör Küme’de boy göstermeye devam edeceğiz. A takım antrenörümüz Ramazan Yıldız koordinatör olarak görev yapmaya devam edecek. A takım oyuncumuz olan ve altyapıda görevli antrenörlerimiz Utku Gürses ile yardımcı olarak Necdet Eski de kendisiyle uyumlu olarak çalışacak.

Bugün 10:54 TSİ - Spor

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