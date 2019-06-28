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Sıcaktan bunalan öğrenci baygınlık geçirdi

Sıcaktan bunalan ortaokul öğrencisi baygınlık geçirince İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ilgilendi.
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28 Haziran 1921 tarihinde düşman işgalinden kurtulan İzmit’in kurtuluş günü kutlandı. Kutlamalar ilk olarak Kültür Tepesinde bulunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk büstüne bırakılan çelenk ile beraberinde İstiklal Marşımızın okunması ile başladı. 28 derecenin altında süren kutlamalar esnasında sıcaktan bunalan bir ortaokul öğrencisi baygınlık geçirdi. Öğrenci ile İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet yakından ilgilendi. İsmi öğrenilmeyen öğrencinin durumunun iyi olduğu bildirildi.

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