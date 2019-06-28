28 Haziran 1921 tarihinde düşman işgalinden kurtulan İzmit’in kurtuluş günü kutlandı. Kutlamalar ilk olarak Kültür Tepesinde bulunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk büstüne bırakılan çelenk ile beraberinde İstiklal Marşımızın okunması ile başladı. 28 derecenin altında süren kutlamalar esnasında sıcaktan bunalan bir ortaokul öğrencisi baygınlık geçirdi. Öğrenci ile İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet yakından ilgilendi. İsmi öğrenilmeyen öğrencinin durumunun iyi olduğu bildirildi.
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Sıcaktan bunalan öğrenci baygınlık geçirdi
Sıcaktan bunalan ortaokul öğrencisi baygınlık geçirince İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ilgilendi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz