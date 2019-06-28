Aygün’den yüzücülere başarı dileği

Ülkemizi Portekiz’de düzenlenen ve yarın sona erecek olan Biatlon Avrupa Şampiyonası'nda temsil edecek olan Kocaeli Yüzme Kulübü yönetici ve sporcuları, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ü ziyaret etti. Ziyarette Kocaeli Yüzme Kulübü Başkanı Işıl Bozca, Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Teknik Kurulu Üyesi ve Kocaeli Yüzme Kulübü Teknik Direktörü Sabri Bozca ile sporcular Ahmet Ege Önder, Azra İlayda İkram ve Başak Yaprak Boğan yer aldı. Başkan Aygün, KYK’lı Milli yüzücülerin başarılı olacağına inandığını ifade etti.