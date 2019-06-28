Cüneyt Biçer Turgutlu ile anlaştı

Kocaelispor’un da muhtemel rakiplerinden Turgutluspor'da teknik direktörlük görevine Cüneyt Biçer getirildi. Turgutluspor Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde kendini 1 yıllığına Turgutlusporlu yapan imzayı atan Biçer ve ekibi Turgutluspor'u hak ettiği yere taşımak için mesai harcayacaklarını ifade etti.
ADI GEÇMİŞTİ
İmza töreninde kulüp başkanı Hüseyin Güleç ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu. Tesislerdeki imza töreni sonrası Cüneyt Biçer ile Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu Belediyesi'nde bir araya geldi. Biçer'in yardımcılıklarını Nadir Arıkan, Birand Yaytaş, Muammer Girgin yapacak, kaleci antrenörü olarak da Cem Yılmaz görev yapacak. Biçer’in adı geçtiğimiz yıllarda Kocaelispor için de geçmişti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz