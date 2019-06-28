Sıra Kırkpınar’da!

Kumluca Yağlı Pehlivan güreşlerinde birinci olan ve Kırkpınar’da da başaltı boyda mücadele etme hakkı elde eden Erdal Duman, Gölcük güreşlerinde de çok iyi bir performans ortaya koymasına karşın, çeyrek finalde Çorumlu rakibinin pasif güreşine ihtar verilmedi, 3-4 kez rakibini elinden kaçırdı ve puanlamada bir anlık hatası ile yenik düştü. Erdal Duman’ın kardeşi Seçkin Duman, Gölcük güreşlerinde Küçük Orta Büyük boyda finale kaldı, finalde puanlamada rakibine yenilse de çok zorlu rakiplerinin sırtını yer getirdi. İzmitli güreşçiler piyasa güreşlerinde bol bol derece ile şehre döndü.

DERECE BEKLENİYOR

4-5-6 Temmuz’da gerçekleşecek olan 659. Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde Başaltında Erdal Duman, Küçük Orta Büyük Boyda Seçkin Duman, Büyük Orta Boyda Yunus Emre Yaman, Küçük Orta Küçük Boyda da Oğuzhan Ünal’dan derece bekleniyor. Diğer boylarda da iddiası bulunan pehlivanlar kısa bir süre önce Sarısu’da verimli bir kampı geride bırakarak sezona en iyi şekilde hazırlandı. İzmit Belediyesi Güreş Antrenörü Şener Sar’ın çalıştırdığı İzmitli pehlivanları, 1-2 yıl içerisinde sadece ilimizin değil, tüm ülkenin bol bol konuşacağına kesin gözü ile bakılıyor. Erdem ÖVÜÇ