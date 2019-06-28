Bu konuda gerçekten ÖNCÜ oldular

FETİH KUPASI’NDA İYİ İŞLER ÇIKARILAR
İstanbul’un Fethi’nin 566. yılında, 52 ülkeden 520 sporcunun katılımıyla düzenlenen ve dünyanın en büyük okçuluk organizasyonu 7. Uluslararası Fetih Kupası’nda Kocaeli Öncü Gençlik ve Spor Kulübü Geleneksel Okçuluk sporcularından, İzmit İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Muhammed Ali Temel Genç Erkekler kategorisinde Dünya birinciliği, İzmit Evliya Çelebi Kız İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Yasemin Temel ise Genç Bayanlar kategorisinde Dünya üçüncülüğünün sahibi oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz