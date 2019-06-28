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Bu konuda gerçekten ÖNCÜ oldular

2015 yılında Kocaeli İmam Hatip Mezunları Derneği bünyesinde kurulup Güreş, Tekvando, Karate, Geleneksel Okçuluk, Kick Boks, Hentbol başta olmak üzere 10 branşta 600 sporcusuyla faaliyet gösteren, Geleneksel Sporların tanıtımı ve yaygınlaştırılması için bir çok proje uygulayan Kocaeli Öncü Gençlik ve Spor Kulübü, yeni başarılar elde etmeye devam ediyor.