Bağdatspor’dan anlamlı ziyaret

Süper Amatör Lig takımlarından Bağdatspor’da başkan Levent Urak ve yöneticilerden Yunus Doğanay kulübün kurucu başkanı Erol Turan’ı evinde ziyaret etti ve Turan’a kulübün saatini hediye etti. Başkan Urak “bizim için özel bir ziyaretti. Kurucu başkanımız Erol Turan’dan Bağdatspor’un kuruluş macerasını ve çok değerli anılarını dinleme fırsatı bulduk. Kulübümüzün kuruluşundan bu yana emek veren herkesten Allah razı olsun.Bizlerde bu bayrağı daha ileriye taşımak için çalışacağız” dedi.