Erzurumlular piknikte buluştu

İlimizde faaliyet gösteren Erzurumlular derneklerinin üye ve yöneticileri, piknikte buluştu. Gölcük Hasaneyn Yaylası’nda organize edilen pikniğe, Kocaeli Erzurumlular Derneği Başkanı Avni Gözütok, Marmara Oltulular Federasyonu Başkanı İsrafil Kamacı, Gölcük Erzurumlular Dernek Başkanı Muhammet Turan, Gebze Erzurumlular Derneği Başkanı Gıyasettin Çelikel, ilçelerin Erzurum dernekleri başkan ve yöneticileri, Oltulular Federasyonu Kurucu Başkanı Murat Güzel, Bursa Oltu Çayüstü Köyü Derneği Başkanı Hasan Çalışkan, davetliler ve binlerce vatandaş katıldı.



“KATILIM BENİ MUTLU ETTİ”

Piknik nedeniyle ilk sözü alan Kocaeli Erzurumlular Derneği Başkanı Avni Gözütok, “Erzurumlular olarak sizlerle birlikte, bu güzel ve sıcak günde bu etkinliği gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz. Yoğun katılım bizleri mutlu etti” dedi. Daha sonra söz alan Marmara Oltulular Federasyonu Başkanı İsrafil Kamacı da davetlilere katılımlarından dolayı teşekkürlerini iletti.

EĞLENCELİ PİKNİK

Konuşmaların ardından Erzurumlulara has piknik ağası seçimi yapıldı. Seçimlerde, Gebze Erzurumlular Derneği Başkanı Gıyasettin Çelikel piknik ağası seçildi. Seçimin ardından yöresel sanatçılar, Erzurum türküleri seslendirerek güzel bir ortam oluşturdu. Erzurum kültürünün önemli simgeleri arasında yer alan aşık atışması da yine Erzurumlu aşıklar tarafından sergilendi. Aşık atışması, halkın büyük ilgisini çekerken, ardından Bursa Oltu Çayüstü Köyü Derneği Başkanı Hasan Çalışkan, Piknik Ağası Gıyasettin Çelikel’e Oltu taşı tespih hediye etti. Etkinliklerin devamında cirit oynanırken, piknik şöleni şarkılar ve türküler eşliğinde sona erdi.