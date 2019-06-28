Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 12:37 TSİ- Yaşam G: Bugün 12:39 TSİ

Erzurumlular piknikte buluştu

Kocaeli’de yer alan Erzurum derneklerinin üyeleri ve yöneticileri Gölcük’te gerçekleştirilen piknik organizasyonunda bir araya geldi.
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

İlimizde faaliyet gösteren Erzurumlular derneklerinin üye ve yöneticileri, piknikte buluştu. Gölcük Hasaneyn Yaylası’nda organize edilen pikniğe, Kocaeli Erzurumlular Derneği Başkanı Avni Gözütok, Marmara Oltulular Federasyonu Başkanı İsrafil Kamacı, Gölcük Erzurumlular Dernek Başkanı Muhammet Turan, Gebze Erzurumlular Derneği Başkanı Gıyasettin Çelikel, ilçelerin Erzurum dernekleri başkan ve yöneticileri, Oltulular Federasyonu Kurucu Başkanı Murat Güzel, Bursa Oltu Çayüstü Köyü Derneği Başkanı Hasan Çalışkan, davetliler ve binlerce vatandaş katıldı.

“KATILIM BENİ MUTLU ETTİ”

Piknik nedeniyle ilk sözü alan Kocaeli Erzurumlular Derneği Başkanı Avni Gözütok, “Erzurumlular olarak sizlerle birlikte, bu güzel ve sıcak günde bu etkinliği gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz. Yoğun katılım bizleri mutlu etti” dedi. Daha sonra söz alan Marmara Oltulular Federasyonu Başkanı İsrafil Kamacı da davetlilere katılımlarından dolayı teşekkürlerini iletti.

EĞLENCELİ PİKNİK

Konuşmaların ardından Erzurumlulara has piknik ağası seçimi yapıldı. Seçimlerde, Gebze Erzurumlular Derneği Başkanı Gıyasettin Çelikel piknik ağası seçildi. Seçimin ardından yöresel sanatçılar, Erzurum türküleri seslendirerek güzel bir ortam oluşturdu. Erzurum kültürünün önemli simgeleri arasında yer alan aşık atışması da yine Erzurumlu aşıklar tarafından sergilendi. Aşık atışması, halkın büyük ilgisini çekerken, ardından Bursa Oltu Çayüstü Köyü Derneği Başkanı Hasan Çalışkan, Piknik Ağası Gıyasettin Çelikel’e Oltu taşı tespih hediye etti. Etkinliklerin devamında cirit oynanırken, piknik şöleni şarkılar ve türküler eşliğinde sona erdi.

Bugün 12:37 TSİ - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Eski başkandan tatil paylaşımı mask
Eski başkandan tatil paylaşımı
Solo Türk’ten büyük gösteri öncesi prova uçuşu mask
Solo Türk’ten büyük gösteri öncesi prova uçuşu
İYİ Partili Şengöz evlendi mask
İYİ Partili Şengöz evlendi
İhsaniye'ye ünlü akını mask
İhsaniye'ye ünlü akını
Karamürsel’de hakim, savcı ve icra müdürü için veda yemeği mask
Karamürsel’de hakim, savcı ve icra müdürü için veda yemeği
Minik Miray, 1 yaşına girdi mask
Minik Miray, 1 yaşına girdi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
İşte Kocaeli'nin altın çocukları mask
İşte Kocaeli'nin altın çocukları
Kocaelili aile tatil yolunda kaza yaptı: 2 ölü, 3 yaralı mask
Kocaelili aile tatil yolunda kaza yaptı: 2 ölü, 3 yaralı
92 oy alan bağımsız aday İstanbul’daki sonuca itiraz etti! mask
92 oy alan bağımsız aday İstanbul’daki sonuca itiraz etti!
Kocaeli'de zam talebi gündemde mask
Kocaeli'de zam talebi gündemde
Şevki Yılmaz'ın damadı müdür oldu mask
Şevki Yılmaz'ın damadı müdür oldu
İşte Ali Babacan'ın ekibindeki Kocaelili.. mask
İşte Ali Babacan'ın ekibindeki Kocaelili..

GALERİ

İzmit’in bayramı kutlu olsun mask
İzmit’in bayramı kutlu olsun
Sabah 4'te geldiler, 60 saniyede çıktılar! 80 bin liralık dev soygun mask
Sabah 4'te geldiler, 60 saniyede çıktılar! 80 bin liralık dev soygun
Eskihisar feribot iskelesi yolunda kaza: 2 yaralı mask
Eskihisar feribot iskelesi yolunda kaza: 2 yaralı
Feci kazada hayatını kaybeden anne ve kızı son yolculuğuna uğurlandı mask
Feci kazada hayatını kaybeden anne ve kızı son yolculuğuna uğurlandı
Ballıkayalar Tabiat Parkı doğa tutkunlarının vazgeçilmez adresi oldu mask
Ballıkayalar Tabiat Parkı doğa tutkunlarının vazgeçilmez adresi oldu
Kocaeli'nin zenginlikleri Kanal 7 ekranlarında mask
Kocaeli'nin zenginlikleri Kanal 7 ekranlarında
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL