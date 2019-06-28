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Komutan Kırca’ya duygusal veda

Gölcük Jandarma Komutanı Binbaşı Burçak Kırca’nın Ağrı Doğubeyazıt’a tayinin çıkması nedeniyle veda yemeği düzenlendi. Uğurlama etkinliğinde duygusal anlar yaşandı.
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Gölcük’teki görev süresi dolan ve Ağrı Doğubeyazıt’a atanan İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burçak Kırca için veda yemeği düzenlendi. Gölcük Yazlık Ilıca Tesisleri’nden gerçekleşene yemeğe Burçak Kırca eşi ve ailesiyle katılırken, Gölcük Kaymakamı Mustafa Irmak, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Cumhuriyet Başsavcısı Ökkeş Alpaslan Karcı, İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Özdemir, Necati Çelik Devlet Hastanesi Başhekimi Yüksel Pehlevan, siyasi parti ilçe başkanları,  belediye başkan yardımcıları, daire müdürleri, muhtarlar ve STK’ların başkan ve yöneticiler de yemekte hazır bulundu.

“AİLEM GÖLCÜK’TE KALACAK”

Gölcük’te kaldığı sürece yaptığı hizmetlerle takdir toplayan, geniş bir kesim tarafından sevilen Kırca yaptığı konuşmada, “Bizlere burada kıymet verdiniz, yalnız bırakmadığınız, için çok teşekkür ediyorum” dedi. Daha sonra konuşan Gölcük Kaymakamı Mustafa Irmak, “Çok dürüst, çalışkan bir arkadaşımız. Aynı zamanda da çok kibar ve saygılı birisi. Allah yolunu açık etsin diyorum” diye konuşurken, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ise, “Komutanımızın yeni görev yerinde de ilçemizde olduğu gibi başarılı olacağını düşünüyor, ailesi ve kendisi için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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