TEB’den emeklilere 1000 TL’ye varan promosyon

Türk Ekonomi Bankası (TEB), 30 Haziran Dünya Emekliler Günü’nde emekliler için çok özel bir kampanyayı daha hayata geçiriyor. TEB, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklisi olup emekli maaşını TEB’e taşıyan müşterilerine 1000 TL’ye varan promosyon verecek. Müşterilerin TEB’in avantajlı kampanyasından yararlanması içinse en az bir adet otomatik fatura ödeme talimatı olması gerekiyor.

YÜKSEK PROMOSYON

Kampanya kapsamında maaşı 999 TL’ye kadar olan emekliler 850 TL promosyon alacakken, 1000 TL ile 1999 TL arasında maaş alan emekliler ise 925 TL promosyon avantajından yararlanacak. Emekli maaşı 2.000 TL ve üzeri olan emeklilerimizi ise 1.000 TL promosyon bekliyor. Emeklilerin kampanyadan yararlanması ve ayrıntılı bilgi için TEB şubelerine başvurması gerekiyor.

MARİFETLİ HESAP

Emekli müşterileri için özel müşteri hizmeti hattı da kuran TEB, emeklilerin bu hattan ve internet bankacılığından yapacakları eft ve havale işlemlerinden ücret almıyor. TEB şubelerinde öncelikli hizmet, özel faizli ve 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi, günlük nakit çekim imkanı sunan Marifetli Hesap ile birikimlerine yüksek faiz ve ATM’lerden yüksek çekim limiti TEB’in emeklilere özel paketinde yer alan diğer hizmetler arasında yer alıyor. Ayrıca TEB, yakınlarına tavsiye ederek TEB Emekli Bankacılığı Ailesi’ne katan müşterilerine de 100 TL ödeme yapıyor.