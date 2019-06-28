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TEB’den emeklilere 1000 TL’ye varan promosyon

Türk Ekonomi Bankası (TEB), 30 Haziran Dünya Emekliler Günü’nde emekliler için çok özel bir kampanyayı daha hayata geçiriyor.
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Türk Ekonomi Bankası (TEB), 30 Haziran Dünya Emekliler Günü’nde emekliler için çok özel bir kampanyayı daha hayata geçiriyor. TEB, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklisi olup emekli maaşını TEB’e taşıyan müşterilerine 1000 TL’ye varan promosyon verecek. Müşterilerin TEB’in avantajlı kampanyasından yararlanması içinse en az bir adet otomatik fatura ödeme talimatı olması gerekiyor.

YÜKSEK PROMOSYON

Kampanya kapsamında maaşı 999 TL’ye kadar olan emekliler 850 TL promosyon alacakken, 1000 TL ile 1999 TL arasında maaş alan emekliler ise 925 TL promosyon avantajından yararlanacak. Emekli maaşı 2.000 TL ve üzeri olan emeklilerimizi ise 1.000 TL promosyon bekliyor. Emeklilerin kampanyadan yararlanması ve ayrıntılı bilgi için TEB şubelerine başvurması gerekiyor.

MARİFETLİ HESAP

Emekli müşterileri için özel müşteri hizmeti hattı da kuran TEB, emeklilerin bu hattan ve internet bankacılığından yapacakları eft ve havale işlemlerinden ücret almıyor. TEB şubelerinde öncelikli hizmet, özel faizli ve 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi, günlük nakit çekim imkanı sunan Marifetli Hesap ile birikimlerine yüksek faiz  ve ATM’lerden yüksek çekim limiti TEB’in emeklilere özel paketinde yer alan diğer hizmetler arasında yer alıyor. Ayrıca TEB, yakınlarına tavsiye ederek TEB Emekli Bankacılığı Ailesi’ne katan müşterilerine de 100 TL ödeme yapıyor.

Bugün 13:18 TSİ - Ekonomi

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Yorumlar

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Cenk - Çalışanların her biri en az 2000-2500 'er yüz liralık promosyonları bankalar arasında açık arttırmalı ihale ile alırken garibim emeklilerin promosyonları için tenezzül edip ihale bile yapmadılar ve çekirdek parasına bankalar lehine 300-375-450 TL. olarak belirlediler ! Oysa, emeklilerin içinde 4000-5000 TL: maaş alanlar dahi vardı ! Düşünebiliyor musunuz emekliler bu haklarını çalışanlardan tam 7 kat daha az bir bedelle almış oluyorlar ! Promosyonu 1000 TL: ye çıkaran bankayı kutlamak gerekse de aslında en az maaş alan emeklilerin promosyonu 1000 TL:olmalı ve 3500 TL den fazla maaş alanların ki de 2500 TL. olmalıdır ! Emekli insanlarımızı böyle bankaların insaf ve takdirlerine bırakıp-havale edenleri yuhalıyorum !

Yanıtla . 0Beğen 28 Haziran 16:06

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