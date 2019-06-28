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Bosna Başbakanı Ružnić, KOTO’yu ziyaret etti

KOTO’nun dünya iş insanlarının ilimizde ağırlandığı Co-Matching İkili İş Görüşmeleri Programı için ilimize gelen, Bosna Hersek Una Sana Kantonu Başbakanı Mustafa Ružnić, verimli görüşmeler ve işbirliği fırsatları nedeniyle Kocaeli Ticaret Odası’na teşekkür ederek ülkesine döndü.
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KOTO’nun Doğu Marmara ABİGEM işbirliğinde, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın destekleriyle bu yıl ikincisini düzenlediği Co-Matching İkili İş Görüşmeleri etkinliği, Bosna Hersek, Romanya, K. Makedonya, Uganda, Bulgaristan, Tunus başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen yaklaşık 100 iş insanının katılımıyla gerçekleşti. Türkiye pazarında stratejik ortaklar sunması nedeniyle Co-Matching İkili İş Görüşmeleri etkinliğine üst düzey ilgi gösteren konuklar arasında, Bosna Hersek Una Sana Kantonu Başbakanı Mustafa Ružnić, Başbakan Danışmanı Nihad Šušnjar, Ekonomi Bakanı Nijaz Kadirić, Ticaret Odası Başkanı Enes Ruznic de vardı.

SAHA ZİYARETLERİ

Kocaeli ile Una Sana Kantonu arasında yeni ticari köprüler kurmak ve mevcut olanları güçlendirmek amacıyla Co-Matching İkili İş Görüşmeleri Etkinliğine katılan Bosna Hersek Una Sana Kantonu Başbakanı Mustafa Ružnić için ayrı bir saha ziyaret programı düzenlendi. KOTO Başkanı Necmi Bulut, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Hüseyin Gezer, Volkan Yılmaz Meclis Başkan Yardımcısı Alp Kayalar, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Akif Şen ve Ziya Uluduz’ün eşlik ettiği saha ziyaretlerinde, Özel Cihan, Özel Akademi ve Özel Aile Konak Hastaneleri ile KOÜ Teknopark ve KOTO AOSB Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde görüşmeler gerçekleştirildi.

SAĞLIK KURUMLARI

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut’un konuğu olan Bosna Hersek Una Sana Kantonu Başbakanı Mustafa Ružnić ve beraberindekiler ilk olarak Cihan Hastanesi’ni ziyaret etti. Hastanede Dr. Metin Öztürk ve Dr. Ali Hürmeydan tarafından ağırlanan Bosna Heyeti, daha sonra Akademi Hastanesi’ne geçti. Akademi Hastanesi Başhekimi Dr. Erhan Uysal ve Yönetim Kurulu Üyesi Asım Tamer’in bilgi verdiği Bosna heyeti hastanenin çeşitli bölümlerini gezdi. KOTO Meclis Üyesi Dr. Veysel Besnili’nin karşıladığı Bosna heyeti, Özel Aile Konak Hastanesi’nde de çeşitli bölümleri gezerek sağlıkla ilgili verilen hizmetler konusunda bilgilendirildi.

KOÜ TEKNOPARK AŞ.

KOTO Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Akif Şen’in Yönetim Kurulu üyesi olarak yer aldığı Kocaeli Üniversitesi Teknopark AŞ.’ye konuk olan Bosna heyetine, Alican Oflaz tarafından yapılan çalışmalarla ilgili sunum yapıldı. Teknopark ziyaretinde Mikro HES yetkilisi Emin Akçamur, Viya Bilişim Yetkilisi Levent Yalçınkaya ve Bimser Çözüm Yetkilileri N.Cenk Kıral ve Bilal Üstün, teknolojik çalışmalarla ilgili bilgi aktardı.

KOTO’NUN OKULU

Bosna heyeti son olarak, Kocaeli Ticaret Odası’nın nitelikli ara eleman sorununa kaynağında çözüm üretmek üzere mesleki eğitime kazandırdığı KOTO AOSB Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti. Okul Müdürü Çoşkun Cebeci’nin karşıladığı Bosna heyeti okulun tüm birimlerini gezerek, Türkiye’ye rol model olan eğitim sistemi hakkında bilgi aldı. KOTO Başkanı Necmi Bulut’a, misafirperverlikleri, verimli görüşmeler ve işbirliği fırsatları dolayısıyla teşekkür eden Bosna Hersek Una Sana Kantonu Başbakanı Mustafa Ružnić, Kocaelili iş insanlarını da ticaret yapmak üzere Bosna Hersek’e davet etti.

Bugün 13:22 TSİ - Ekonomi

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