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Evde Sağlık Hizmetleri için protokol imzalandı

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü ile Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi arasında “Evde sağlık hizmetlerinde akılcı ilaç kullanımı ve eczacının rolü” işbirliği protokolü imzalandı.
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Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü ile Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi işbirliğinde “Evde Sağlık Hizmetlerinde Akılcı İlaç Kullanımı ve Eczacının Rolü” adlı sosyal sorumluluk projesi eğitim ve danışmanlık faaliyetleri işbirliği protokolü imzalandı. Marmara Üniversitesi Rektörlük Binasında gerçekleşen törene Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar, Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney, Dekan Güniz Küçükgüzel, Ezcacılık Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mesut Sancar, Kamu Hastaneleri Başkanı Uz. Dr. Mürsel Durmaz, Sağlık Hizmetleri/İlaç ve Tıbbi Cihaz Başkanı Op. Dr. Onursal Varlıklı, Uzman Halide Varol, Merziye Kasap ve Ecz. Betül Akçay katıldı.

İLAÇ YÖNETİMLERİ

Törende konuşan Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney, “İmzalanan bu protokol sayesinde ilerleyen yıllarda kronik hastaların ilaç kullanım durumlarının bilimsel verilerine kolayca ulaşacağız.  Yanlış ve uygunsuz ilaç kullanımının, gereksiz analjezik kullanımının, anti ülser ilaçların çeşitli sıkıntılara yol açtığını biliyoruz. Özellikle ilerleyen yaşla birlikte kronik hastalıklara yönelik verilen ilaçlar zamanla değiştirilebiliyor, farklı uzman hekimler tarafından yeni ilaçlar eklenebiliyor.

KALICI UYGULAMALAR

Bu ilaçların etkileşimleri, gıdalarla kullanım etkileri, kronik hastalıkların ilaç yönetimini doğru bir şekilde yönetmek gerekebiliyor. Bu çalışma ile bunları ortaya çıkarmış olacağız. Projeler bir takım kalıcı uygulamaları oluşturmak için yapılır. Biz de bu çalışmaları kurumsal hale dönüştürmek istiyoruz. Bu uygulamayı gerek evde sağlık hastalarımıza, gerekse hastanelere yaymak istiyoruz. İhtiyaçtan doğan bu önemli çalışmada Üniversitemiz ile işbirliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

“İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDEYİZ”

Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar, “Bu protokolün imzalanması çok önemli. Bu ilk adımın devamı ve sürekliliğinin en iyi şekilde sağlanacağına inanıyorum. Üniversitemizin gerek eczacılık, gerekse diğer bölümleriyle yapılacak her türlü işbirliğine açığız” diyerek çalışmaların sürekli olmasını temenni etti.

ECZACILAR TAKİP EDECEK

Kocaeli’ de faaliyet gösteren tüm kamu hastaneleri Evde Sağlık Hizmetleri ekiplerine 8 eczacının eşlik etmesi ve hastaların ilaç kullanımının eczacılar tarafından değerlendirilmesinin sağlanacağı projede;  Kocaeli genelinde görevli eczacılar tarafından hasta ve yakınlarına tedavileri hakkında eğitim ve bilgilendirme yapılması, tedavi uyumunun artırılması, İlaç kaynaklı olduğu tespit edilen sorunların hekim ile işbirliği içerisinde giderilmesi ve kullanılmayacak durumda olan ilaçların imhası hedefleniyor. Ülke geneline örnek olması planlanan program klinik eczacılık alanında hocalar tarafından eğitim verilmesinin ardından başlayarak, iki yıl süresince devam edecek.

Bugün 13:23 TSİ - Sağlık

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