Vali Hüseyin Aksoy, ilçe gezileri ve muhtarlarla buluşma programları kapsamında 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi ile birlikte görev başına gelen Karamürselli muhtarlarla bir araya geldi. Karamürsel Altınkemer Kültür Merkezi Konferans salonunda gerçekleşen toplantıya, Aksoy’un yanı sıra Vali Yardımcısı Suat Yıldız, Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Haluk Saygılı, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci ve daire amirleri katıldı. 27 mahalle muhtarının katıldığı toplantıda önce Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’dan ilçenin sorunları hakkında bilgi alan Aksoy, daha sonra konuşmasını gerçekleştirdi.

“FEN LİSEMİZ YOK”

İlçede fen lisesinin olmamasını önemli bir sorun olarak nitlendiren Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, “Karamürsel’de ilk ve ortaokulda sıkıntımız yok ama en büyük sıkıntı fen lisemiz yok. Bu konuda destek istiyoruz. Karamürsel olarak en büyük sıkıntıyı Sedaş’la yaşıyoruz. Sedaş’ı artık sopa ile dövecek hale geldik. Benim vatandaşlarımı mağdur etmelerinden dolayı onları lanetliyorum. Dereköy’deki atıl bir binayı yaşlı bakım evi için istiyoruz” dedi. Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu da Sedaş’tan yakınarak, hükümet konağının yenilenmesi ve çeşitli sorunlar hakkında destek istedi. Aksoy, bilgilendirmelerinden dolayı Narinoğlu ve Yıldırım’a teşekkür ederek, kendi konuşmasına geçti.

“SORUNLARI EN İYİ SİZ BİLİRSİNİZ”

Vatandaşın sorunlarına en fazla hakim olan kişilerin muhtarlar olduğunu söyleyen Vali Hüseyin Aksoy, “Vatandaşın sorunlarını en yakından bilen muhtarlarımızdır. Bizlerin görevi bu sorunlara çözüm üretebilmek ve ürettiğimiz bu çözümler çerçevesinde vatandaşımızın huzur ve mutluluğunu daha üst noktalara taşıyabilmektir. 31 Mart mahalli idareler seçimlerinden sonra Karamürsel’de muhtarlarımızla ilk toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Yerel yönetim seçimlerinde kazanarak, bu göreve seçilmiş olan bütün muhtarlarımıza başarılar diliyorum, onları tebrik ediyorum. İlgili kurum müdürlerimizle birlikte bu ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz ve ilgili kurumlarımızla muhtarlarımızın taleplerini not alıyor, daha sonra neler yapabilirsek onları inceleyerek, kendilerine dönüş gerçekleştiriyoruz” dedi.

“BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EDELİM”

Valilik olarak bağımlılık ile mücadele ettiklerini, muhtarların da bu konuda duyarlı olması gerektiğini söyleyen Vali Hüseyin Aksoy, ““Bir diğer ağırlık verdiğimiz konu ise bağımlılıkla mücadele. Bu konuda Valiliğimiz koordinasyonunda Bağımlılıkla mücadele kurullarımız çalışıyor. İlçelerde kaymakam arkadaşlarımızın başkanlığında oluşturulan kurullarımız çalışıyor. Bu bizim için oldukça önemli ve hassas bir konu. Sigara, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı ve en önemli hususlardan biriside elektronik bağımlılıktır. Elektronik bağımlılık artık çok ciddi bir şekilde gençlerimizi ve toplumu tehdit eden bir boyuta doğru ilerliyor. Bu konuda duyarlı olmak ve olumsuzlukları yaşamamamız için almamız gereken tedbirleri baştan alıp, bu konuda herhangi bir sıkıntıya mahal vermemek için çalışmalarımıza büyük bir titizlikle devam edeceğiz. Muhtarlarımızdan da gereken özveriyi göstermelerini istiyoruz” diye konuştu.

“SOKAKTA ÇOCUK İSTEMİYORUZ”

Valilik olarak önem verdikleri bir diğer konunun, sokakta dilendirilen ve çalışmaya zorlanan çocuklar olduğunu kaydeden Vali Aksoy, “Valilik olarak Kocaeli’nde ortaya koyduğumuz bir başka çalışmada sokakta çalışan ve dilenen çocukların olmaması adına yaptığımız bir çalışmadır. Valilik olarak bir emir yayınladık. Sokakta çalışan ve dilenen çocuk istemiyoruz. Bunu ilk tespit ettiğimizde ailesine teslim ediyoruz. Eğer bir kez daha görürsek idari para cezası uyguluyoruz ve Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuyoruz. Sokaklar tehlikeli ve riskli. Çocuklar küçük yaşlarda sokaklara alıştığında farklı suçlarla karşılaşmak ve birtakım olumsuzlukları yaşamak durumunda kalabiliyor. Bu nedenle sokakta çalışan ve dilenen çocuk istemiyoruz. Ailenin ihtiyacı varsa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız var. Bu vatandaşlarımıza bir takım imkanları sunmak suretiyle varsa ihtiyaçlarını karşılarız” ifadelerini kullandı.