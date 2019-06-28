Balon satıcısı Musa Coşar, Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan zabıtalardan şikayetçi. Yürüyüş Yolu üzerinde balon satamadığını söyleyen Musa Coşar, büyükşehirin zabıtalarının, İzmit Belediyesi alanında balonlarını sat dediğini yoksa balonlarına el koyacaklarını söylediğini iddia etti. Engelli olduğunu ve çalışmak zorunda olduğunu dile getiren Coşar, “Balon satmayıp dileneyim mi?” diyerek zabıtalara isyan etti.

“BENİ TEHDİT EDİYORLAR”

Konu ile ilgili konuşan Balon satıcısı Musa Coşar, “Ben engelli bir insanım bu yüzden çalışmaya mecburum. Büyükşehirin zabıtaları balon satmama izin vermiyor. Yürüyüş Yolu üzerinde satamazsın burası Büyükşehir Belediyesi’ne ait alan. Git İzmit Belediyesi’nin alanında balonunu sat diyorlar. Seni bir daha Yürüyüş Yolu üzerinde balon satarken görürsek malına el koyup polis çağırırız diye tehdit ettiler. Yürüyüş Yolu’nda satamıyorum Fethiye Caddesi’nde balonlarımı satıyorum. Akşamları burada ışıklı balon satanlara bir şey demiyorlar benim satmama izin vermiyorlar” dedi.

“BALON SATMAYIP DİLENEYİM Mİ?”

Coşar, “Ben evime ekmek götürmek zorundayım. Balon satmayıp dileneyim mi? Bundan 3-4 yıl önce burada gayet rahat balon satıyorduk. Şimdi izin vermiyorlar. İzmit Belediyesi eski Başkanı Nevzat Doğan döneminde zabıtalar bizim balonlarımızı kesiyorlardı. Şimdi Fatma Kaplan Hürriyet başkan, garibanın halinden anlıyor. İzmit Belediyesi zabıtalarını görünce kaçıyorum onlar da işlerini yapıyorlar ama en azından malımıza zarar vermiyorlar. İzmit Belediyesi şimdi dört dörtlük oldu” diye konuştu. Selin BECER