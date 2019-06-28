TÜPRAŞ'ta Ocak ayında başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde sonuç çıkmamış, sözleşme Yüksek Hakem Kurulu'na gitmişti. Grev yasağı bulunan TÜPRAŞ'ta işçiler yeni bir sözleşme imzalamak için eylem kararı aldı. Yüksek Hakem Kurulu'ndan gelecek sözleşme yerine işverenle masaya oturarak daha yeni bir sözleşme imzalamak isteyen işçiler bugün eylem yapacak. TÜPRAŞ'ın dört rafinerisinde, İzmit, İzmir, Kırıkkale ve Batman'da 4 bin TÜPRAŞ işçisi fabrikaya kapanacak. Bugün saat 16.00'da 08.00- 16.00 vardiyası çalışanları iş yerlerinden çıkmayacak. Kaynak: SÖZCÜ
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TÜPRAŞ işçileri eylem yapacak
TÜPRAŞ’ta toplu iş sözleşmeleri tıkanıp anlaşma sağlanamayınca işçiler eylem yapma kararı aldı.
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