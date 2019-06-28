İzmit’in kurtuluşu için mevlit okutuldu

İzmit’in 28 Haziran 1921 yılında düşman işgalinden kurtuluşunun 98 yıl etkinlikleri sabah Atatürk anıtına çelenk sunma ile başladı. Programın ardından İzmit protokolü Namazgah Şehitliği’ni ziyaret ederek burada dua etti. İzmit’in kurtuluşunda ve ülkemiz için canını veren şehitler için tüm İzmit’te merkezi sistemden mevlit okutuldu.



TÜM İZMİT’TE OKUTULDU

İzmit Belediyesi ve İzmit Müftülüğü tarafından yapılan ortak programda saat 12.00’de Fevziye Camii imamları Halit Es, Faruk Çoban ve müezzin İsmail Özkar tarafından mevlit okundu. Okutulan mevlit merkezi sistemle İzmit genelinde tüm camilere verildi. Cuma öncesi okunan mevlidin ardından yapılan duada tüm şehitlere rahmet dilenirken ülkenin birlik ve beraberliği temenni edildi. Selin BECER