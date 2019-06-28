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DGS'ye 336 binden fazla aday katılacak

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için pazar günü yapılacak Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) 336 bin 573 adayın katılacağını bildirdi.
DGS'ye 336 binden fazla aday katılacak mask
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için pazar günü yapılacak Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) 336 bin 573 adayın katılacağını bildirdi. Aygün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 30 Haziran Pazar günü düzenlenecek Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'na (2019-DGS) ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sınavın başvurularının 26 Nisan-8 Mayıs'ta alındığını anımsatan Aygün, "İki yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyen öğrenciler için 81 il ve 88 sınav merkezinde uygulanacak DGS'ye toplam 336 bin 573 aday katılacak. Sınava girecek tüm adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum." dedi. 120 sorudan oluşan DGS'de sayısal ve sözel testlerin uygulanacağını, adaylara 150 dakika süre verileceğini anlatan Aygün, testlerde çoktan seçmeli soruların yer alacağını kaydetti. Aygün, sınav saatinden en az bir saat önce sınava girecekleri binalarda hazır bulunmaları gereken adaylara, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacakları uyarısında bulundu. ÖSYM Başkanı Aygün, ayrıca sınav günü nüfus cüzdanını kaybedenlere geçici kimlik belgesi vermek için açık tutulacak nüfus müdürlüklerinin de ÖSYM'nin internet sitesinden duyurulduğunu anımsattı.

Sonuçlar 25 Temmuz'da açıklanacak

Pazar günü düzenlenecek 2019-DGS'nin sonuçları sadece 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak. DGS puanları adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ön lisans başarı puanlarının (ÖBP) belli katsayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilecek. Yerleştirmeler ise adayların DGS puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayar ortamında yapılacak. Lisans öğrenimine başlama hakkı elde eden öğrencilere üniversitelerince ön lisans eğitimi sırasında almış oldukları derslerden eş değer kabul edilenlere muafiyet verilerek ve kredileri dikkate alınarak, programdan alması gereken dersler belirlenecek. Öğrencinin alması gereken derslere göre programa kaydı yapılarak, eğitime devam hakkı verilecek. 2019-DGS sonuçları ÖSYM tarafından 25 Temmuz'da açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

Bugün 14:20 TSİ AA Ankara- Eğitim

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