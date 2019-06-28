M. Başakşehir, Furkan Soylap’i transfer etti

Geride kalan sezonda Spor Toto Süper Ligi ikinci sırada tamamlayan Medipol Başakşehir, yeni sezonda Teknik Direktör Okan Buruk ile çıktığı yolda transfer çalışmalarına devam ediyor. Turuncu-lacivertliler bu kapsamda son olarak Bursaspor’da forma giyen 24 yaşındaki futbolcu Furkan Soyalp’i kadrosuna kattı. İstanbul ekibi, oyuncunun sözleşmesi bittiği için Bursa’ya bonservis bedeli ödemeyecek. Transfer, turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu. Soyunma odasından çekilen videoda Furkan, "Artık bende Başakşehir ailesindenim. Yeni vizyon, aynı hedef" ifadelerini kullandı.

İnternet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada ise, "Kulübümüz, son olarak Bursaspor kulübünde oynayan orta saha oyuncusu Furkan Soyalp ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde kulüp CEO’muz Mustafa Eröğüt yer aldı. Furkan Soyalp’e hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi. Başakşehir’de 25 numaralı formayı terletecek olan genç futbolcu, geride kalan sezonda yeşil-beyazlı forma ile 13 Süper Lig, 1 de Türkiye Kupası’nda forma giydi. Furkan, bir dönem kiralık olarak Bandırmaspor’da oynamıştı. Başakşehir, daha önce de Aziz Behich ile Fredrik Gulbrandsen’i kadrosuna kattı.