Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Okul Sporları Şube Müdürü Turgay Bulut, okul sporları tertip kurulu üyeleri Göksel Ali Argun, Erhan Okur ve Gürhan Öztürk gün boyu ziyaretlerde bulundu. Çintimar ve kurmaylar Kocaelispor Kulübü Başkanı Hüseyin Üzülmez’i fuar içindeki kulüp binasında ziyaret etti. Önümüzdeki sezon stadyumda işbirliğiyle yapılabilecekler hakkında bilgi alışverişinde bulunan tarafların sohbeti yarım saat sürdü. Öte yandan İzmit Belediyesi’nin yeni Spor Daire Müdürü Mithat Ağa ve KASKF’de 5. dönemine merhaba diyen Murat Aydın da ziyaret edildi.
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Çintimar ve ekibi durmuyor!
Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Okul Sporları Şube Müdürü Turgay Bulut, okul sporları tertip kurulu üyeleri Göksel Ali Argun, Erhan Okur ve Gürhan Öztürk gün boyu ziyaretlerde bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz