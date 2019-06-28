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Futbolda “Yeni” yeni işler oluyor!

Futbolda “yenilenmeler” devam ediyor.
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Futbolda “yenilenmeler” devam ediyor. Tokatlı iş adamı Salih Kutlu tarafından Tokatspor AŞ’nin alınması hususunda tüm girişimler sağlandıancak olumlu bir yanıt alınamayınca süreç sona erdi. Kutlu, Yeni Tokatsporadından bir kulüp kurdu, hatta futbolcular ile görüşmeye de başladı. Öte yandan yılların Orduspor’u ile Yeni Orduspor “Tek çatı” altında hareket etme kararı aldı.

SIKINTILARA BAKIN

Bursaspor, 1 ay içinde eski kalecisi SebastianFrey’e 675 bin Euro ödeyemezse lige -6 puan ile başlayacak, Ankaragücü maddi sıkıntılar çektiği için olağanüstü genel kurul kararı alırken, Kayserispor’da da başkan Erol Bedir kulübe yeni bir başkan bulma arayışında. Son dönemde yılların köklü camiaları Malatyaspor, Diyarbakırspor, Gaziantepspor, Karabükspor, Mersin İdmanyurdu, Manisaspor gibi takımlar tarihten silindi, Eskişehir yeni sezona -6 ile başlayacak, Bucasporda BAL’a düştü.

İLİMİZDE DE DURUM VAHİM

İlimizde de durum içler acısı. Gölcükspor gittikçe borç batağına saplandı, Darıca Gençlerbirliği’nin başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi. Gebzespor çıktığı gibi düştü, Kocaeli Birlik denilen dış gebelik ürünü için ise milyonlar buhar olurken, şirketin yaşam süresi 5 yılla sınırlı kaldı! Birileri bir yerde hata yapıyor ve bu hatanın üzerine gitmeye devam ediyor. Kentin gözbebeği Kocaelispor için ikinci bir çöküşün “Yok olma” anlamına geleceğinin herkesin bilmesi ve ona göre hareket etmesi gerekiyor. Erdem ÖVÜÇ

Bugün 17:00 TSİ - Spor

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