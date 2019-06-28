Bir süredir hastalığı nedeni ile tedavi gören Kocaelispor’un eski başkanlarından Muammer Çelik’in ziyaretçileri vardı. Kocaelispor’un yeni teknik adamı Engin Korukır ve yardımcıları Çelik’i ziyaret ederken, başkana geçmiş olsun dileklerini sundu. Muammer Çelik ise ziyaretten ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve “Canlar ziyaretime gelmiş. Teşekkür ediyorum” dedi.
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Çelik’e Korukır ve ekibinden ziyaret
Bir süredir hastalığı nedeni ile tedavi gören Kocaelispor’un eski başkanlarından Muammer Çelik’in ziyaretçileri vardı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz