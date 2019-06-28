Çelik’e Korukır ve ekibinden ziyaret

Bir süredir hastalığı nedeni ile tedavi gören Kocaelispor’un eski başkanlarından Muammer Çelik’in ziyaretçileri vardı. Kocaelispor’un yeni teknik adamı Engin Korukır ve yardımcıları Çelik’i ziyaret ederken, başkana geçmiş olsun dileklerini sundu. Muammer Çelik ise ziyaretten ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve “Canlar ziyaretime gelmiş. Teşekkür ediyorum” dedi.