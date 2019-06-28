Hasaneyn ve Selimiye finalde!

Yaklaşık 1 ay süren Gölcük Köyler Arası Dostluk Futbol Turnuvası’nda finale çıkan takımlar belli oldu. Gölcük Kavaklı Stadı’nda oynanan yarı final maçları sonunda Selimiyespor, Siretiyespor’u 2-0 yendi ve finale kalan ilk takım oldu. İkinci yarı final maçında, ilk iki organizasyonun şampiyonu Hasaneynspor, çekişmeli geçen maç sonunda Mamuriyespor’u 2-1 yendi ve Selimiyespor’un finaldeki rakibi oldu. Selimiyespor ve Hasaneynspor arasındaki final maçı yarın akşam Gölcük Kavaklı Stadı’nda saat 21.00’de başlayacak. Bu maçın ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları törenle verilecek.

PROGRAM

30 HAZİRAN PAZAR – GÖLCÜK KAVAKLI STADI

Final maçı - 21.00

Selimiyespor - Hasaneynspor

Üçüncülük maçı – 20.00

Siretiyespor – Mamuriyespor