Süper Lig’de Cemil Usta “Dozer Cemil” sezonu

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu yaptığı toplantıda 2019-2020 sezonunun Cemil Usta Sezonu olarak oynanmasına karar verdi. A Milli Takımımızın eski oyuncularından, Trabzonspor'un efsane kaptanı Cemil Usta, beyefendi ve alçakgönüllü kişiliği, sorumluluk anlayışı ile bütün futbolseverlerin sevgi ve saygısını kazanmıştı.

LIVERPOOL’U YIKAN ADAM

Spor Toto Süper Lig, önceki sezonlarda Türk futboluna değerli hizmetlerde bulunan Süleyman Seba (2014-2015), Hasan Doğan (2015-2016), Turgay Şeren (2016-2017), İlhan Cavcav (2017-2018) ve LefterKüçükandonyadis (2018-2019) gibi unutulmaz isimler anısına düzenlenmişti. Trabzon'da 1 Ocak 1951'de doğan Cemil Usta, Trabzonspor’un 1975-1976 ve 1976-1977 sezonlarında üst üste iki şampiyonluk kazanarak Anadolu devrimini gerçekleştiren efsane Trabzonspor kadrosunun sol bekiydi.Dozer lakaplı futbolcu 1976 yılında Şampiyon Kulüpler Kupası'nda kazanılan 1-0'lık tarihi Liverpool galibiyetinin de golünü attı. Usta, 15 Mart 2003 tarihinde aramızdan ayrıldı.