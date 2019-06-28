Gölcükspor el yakıyor!

24 Haziran’da ilk oturumunu yapan Gölcükspor’da genel kurulun ikinci oturumu 1 Temmuz’da Gölcük Sanat Galerisi’nde çoğunluğa bakılmadan gerçekleşecek ve kongre saat 14.00’te başlayacak. Kulübün 3 milyonu geçen borcu, Kırmızı Siyahlılarda aday olacakları endişelendirirken, Ankara’da bulunan Gölcük Belediye Başkanı Av. Ali Yıldırım’ın işareti merak ediliyor. Görevi bıraktığını belirten ve olağanüstü genel kurul kararı alan mevcut Başkan Ahmet Şahin’in bu sezon da başkanlığa devam edebileceği iddia edildi. Kırmızı Siyahlılarda Hüseyin Çardak, Temel Ertem ve Mehmet Yaşar’ın isimleri başkan adaylığı için geçmiş bu isimler içinden Temel Ertem’in ismi öne çıkmıştı.