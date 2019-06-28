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İzmit’te nostalji zamanı

İzmit Belediyesi, şehrin kurtuluş etkinlileri kapsamında hazırladığı programlarla vatandaşları geçmişe yolculuk yaptırıyor.
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Kent genelinde gerçekleştirilen kurtuluş anma etkinliklerden biri de Belsa Plaza önündeki Sabri Yalım Parkı’nda gerçekleşti. 40-50 yıl öncesine kadar İzmit’in sembollerinden biri olarak kabul edilen faytonların da yer aldığı sergi ile vatandaşlar geçmişe yolculuk yaptı. Belediyenin deposunda bulunan 2 adet fayton gerekli bakımdan sonra Sabri Yalım Parkı’nda sergilenmeye başlandı. Yaklaşık yarım asır önce İzmit’te ulaşım aracı olarak kullanılan faytonlar vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Aynı yerde eski faytonlu İzmit fotoğrafları da sergileniyor.

ZAMANDA YOLCULUK

Faytonlar, bazı vatandaşları geçmişe götürürken, özellikle gençlerin meraklı bakışlarına neden oldu. Serginin birkaç gün daha parkta kalacağını belirten belediye yetkililer, “İzmit’in 98.kurtuluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında bu sergi ile vatandaşlarımızı geçmişe götürmek istedik. Dönemin ulaşım araçlarından olan faytonları hem hatırlatmak hem de gençlerimize tanıtmak istedik” diyerek İzmit Belediye’sinin hayvan dostu bir belediye olduğu ve bu serginin tamamen zamana yolculuk niteliği taşıdığı vurgusu yapıldı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet te faytonların sergilendiği alanda incelemelerde bulunarak vatandaşlarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

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