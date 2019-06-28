Gebzespor’da Hüseyin Deniz tek aday

Gebzespor’da kongre günü. Bu akşam saat 18.00’de Gebzespor Tesisleri’nde başlayacak olan genel kurulda tek liste ile seçime girecek olan Karadenizli iş adamı Hüseyin Deniz, Menekşe’nin yeni başkanı olacak. Genel kurulda 117 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.
HÜSEYİN DENİZ’İN YENİ YÖNETİMİ
- Hüseyin Deniz
- Savaş Velioğlu
- Yaşar Kumantaş
- Seyfettin Kırmızıyüz
- Ahmet Akyüz
- Osman Hacıosmanoğlu
- Halil Yıldırım
- Hüseyin Mutlu
- Burhan Beşiroğlu
- Erol Çavuşoğlu
- Kenan Kapucu
- Muzaffer Altuntaş
- Avni Genç
- Gültekin Duman
- Abdullah Tarakçı
- Yusuf Turhan
- Nedim Hakan Malkoç
- Selahattin Türkmen
- Recep Yıldız
- Yasin Bozkara
- Adnan Akosman
- Erdal Ayaydın
- Kadir Kaya
- Osman İskender
- Yasin Yıldırım
- Oğuz Öktem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz