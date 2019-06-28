Gebzespor’da Hüseyin Deniz tek aday

Gebzespor’da kongre günü. Bu akşam saat 18.00’de Gebzespor Tesisleri’nde başlayacak olan genel kurulda tek liste ile seçime girecek olan Karadenizli iş adamı Hüseyin Deniz, Menekşe’nin yeni başkanı olacak. Genel kurulda 117 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.

HÜSEYİN DENİZ’İN YENİ YÖNETİMİ